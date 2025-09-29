Днём 30 сентября в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +15 градусов тепла.

«Осторожно: туман!»: прогноз погоды для жителей ЗКО на 30 сентября

По данным РГП «Казгидромет», в области без осадков. Утром на западе, севере и востоке области туман. Ночью + 5 градусов. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

В Атырауской области малооблачно. Без осадков. Днём +18. Ночью +6 градусов тепла, туман. Ветер северо-восточный: 14 м/с.

В Актюбинской области переменная облачность. Без осадков. Утром на западе, севере и востоке области туман. Днём +10 градусов, ночью +5. Ветер северо-восточный: 14 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. На западе, севере и востоке области дождь. Температура воздуха днём составит +19 градусов, ночью +12. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

Фото: pexels.com