Международная инвестиционная компания Raison продолжает активно расширять своё присутствие по всему миру. Основанная более десяти лет назад, компания с 2021 года успешно работает в Казахстане. Сегодня Raison — это команда высококвалифицированных экспертов, работающих в США, Европе и Казахстане.

Первый офис в Казахстане был открыт в Алматы, затем последовал офис в Астане, и вот теперь — в Уральске. Открытие третьего офиса в Казахстане является важным шагом в стратегии компании по развитию региональной сети и предоставлению казахстанским инвесторам эксклюзивных возможностей для работы на глобальном рынке.

Почему Уральск и что предлагается клиентам?

Выбор Уральска для нового офиса был обусловлен несколькими ключевыми факторами. Во-первых, регион обладает высоким инвестиционным потенциалом, с активным развитием предпринимательской инициативы и растущим интересом к современным финансовым инструментам. Во-вторых, компания уже давно работает с местными клиентами, и этот шаг стал логическим продолжением запроса на международные инвестиционные решения.

— Мы, как инвестиционный холдинг, выстраиваем с клиентами долгосрочные и доверительные отношения, предлагая полный спектр инвестиционных решений — от классических акций и облигаций до уникальных возможностей вложений в зарубежные венчурные компании, такие как SpaceX и Anthropic, — рассказал сооснователь компании Raison Андрей Березин.

Инвесторам также доступны участия в pre-IPO проектах и инвестиции в структурные продукты. Новый офис станет не только точкой доступа к глобальным финансовым рынкам, но и центром профессиональных консультаций, где каждый клиент сможет получить персональную поддержку от экспертов.

— Мы создаём полноценный Family Office-формат, который уже сегодня обслуживает более 500 клиентов из числа состоятельных семей, — добавил сооснователь компании Raison.

Вклад в регион и перспективы роста

Директор по развитию бизнеса в ЗКО Бауржан Мухамбетов добавил, что новый офис в Уральске покроет потребности всего западного региона. Это дополнительный мост между международными возможностями и амбициями местных инвесторов.

— Мы даём возможность нашим казахстанцам получить доступ именно к глобальному рынку. Многие уже знают, что такое акции и облигации, и это радует. Если буквально десять лет назад для местных жителей единственным способом сбережения доходов были депозиты, то сейчас мы предлагаем для них что-то новое. Мы хотим, чтобы каждый клиент мог найти для себя идеальные решения и получить профессиональную поддержку, — сказал Бауржан Мухамбетов.

Компания Raison активно поддерживает предпринимателей, которые видят в глобальном капитале важный инструмент для роста и развития.

— Для нас важно стать не просто поставщиком финансовых услуг, а надежным партнером для инвесторов по всей стране, — подчеркнула директор по развитию бизнеса в Казахстане Алма Исимова.

Офис в Уральске — это еще один шаг в стратегии Raison по расширению влияния на финансовый рынок Казахстана и укреплению долгосрочных отношений с инвесторами, способствующих росту инвестиционной культуры в Западно-Казахстанской области.





Лицензия AFSA номер AFSA-A-LA-2023-0004