Им стал уроженец Южно-Казахстанской области.

Как сообщили в пресс-службе генпрокуратуры РК в Западно-Казахстанской области прокурором назначили старшего советника юстиции Ұласбекұлы Нұрбек. Он родился 4 июля 1981 году в селе Шаян, Байдибекского района, Южно-Казахстанская области.

Образование высшее, с 1998 по 2002 год проходил обучение в Международном казахско-турецком университете им. Х. А. Яссауи по специальности «Юриспруденция». Имеет классный чин старший советник юстиции. Награжден медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін».

Трудовую деятельность начал в 2002 году с должности помощника прокурора Жалагашского района Кызылординской области;

с должности помощника прокурора Жалагашского района Кызылординской области; 2003-2005г.г - старший прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений прокуратуры города Кызылорды; помощник старшего прокурора города Кызылорда; старший помощник прокурора города Кызылорда по надзору за законностью в деятельности государственного органа прокуратуры города Кызылорда;

- старший прокурор отдела по надзору за законностью судебных постановлений прокуратуры города Кызылорды; помощник старшего прокурора города Кызылорда; старший помощник прокурора города Кызылорда по надзору за законностью в деятельности государственного органа прокуратуры города Кызылорда; 2006-2007г.г - Прокурор Управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам и управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Жамбылской области;

- Прокурор Управления по надзору за законностью судебных постановлений по уголовным делам и управления по надзору за законностью следствия и дознания прокуратуры Жамбылской области; 2007-2010г.г - Заместитель прокуроров Т. Рыскуловского, Жамбыского и Кордайского районов Жамбылской области;

- Заместитель прокуроров Т. Рыскуловского, Жамбыского и Кордайского районов Жамбылской области; 2013-2021г.г - Прокурор Мойынкумского, Жуалынского, Меркенского Кордайского районов Жамбылской области;

- Прокурор Мойынкумского, Жуалынского, Меркенского Кордайского районов Жамбылской области; С 05.04.2021г. - Заместитель прокурора Жамбылской области.

