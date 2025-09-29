Указом президента Токаева Гани Бейсембаев освобожден от должности министра просвещения.

В Казахстане поменяли министра просвещения и первого заместителя генпрокурора

Соответствующие Указы и распоряжения президента опубликовала Ак орда.

Так, согласно Указу президента министром просвещения назначена Жулдыз Сулейменову. Гани Бейсембаев освобожден от этой должности. Он возглавлял министерство с января 2023 года.

42-летняя Жулдыз Сулейменова – уроженка Актюбинской области. Историк, философ, общественный деятель. Окончила КазНУ им.Аль-Фараби. Преподавала в школах и университетах, возглавляла НИШ в Алматы, с 2021 года депутат мажилиса Парламента.

Также Указом Токаева Жаслан Мадиев назначен заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития.

Между тем, распоряжением главы государства Тимур Ташимбаев освобожден от должности первого заместителя Генерального Прокурора РК. На его должность назначен Жандос Умиралиев.



