Соответствующие Указы и распоряжения президента опубликовала Ак орда.
Так, согласно Указу президента министром просвещения назначена Жулдыз Сулейменову. Гани Бейсембаев освобожден от этой должности. Он возглавлял министерство с января 2023 года.
42-летняя Жулдыз Сулейменова – уроженка Актюбинской области. Историк, философ, общественный деятель. Окончила КазНУ им.Аль-Фараби. Преподавала в школах и университетах, возглавляла НИШ в Алматы, с 2021 года депутат мажилиса Парламента.
Также Указом Токаева Жаслан Мадиев назначен заместителем премьер-министра – министром искусственного интеллекта и цифрового развития.
Между тем, распоряжением главы государства Тимур Ташимбаев освобожден от должности первого заместителя Генерального Прокурора РК. На его должность назначен Жандос Умиралиев.