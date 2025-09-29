Выразить благодарность педагогам может каждый казахстанец.

В управлении образования ЗКО , что минпросвещения Казахстана запускает челлендж «Ұстазыңды құттықта!».



С 25 сентября по 5 октября по всей стране пройдет декада «Ұстаз – ұлт шамшырағы», посвящённая учителям. Каждый день в регионах будут организованы праздничные и тематические мероприятия. Главная цель — подчеркнуть важность профессии учителя, напомнить обществу о его роли и выразить признательность педагогам.

— Учитель – это не только профессия, но и миссия. Педагоги воспитывают подрастающее поколение, формируют интеллектуальный капитал страны и помогают каждому ребенку найти свой путь. Сегодня почти в 23 тысячах организаций образования трудятся более 600 тысяч педагогов, — сказано в сообщении.

Министерство приглашает всех присоединиться к челленджу:

опубликовать поздравление в соцсетях с хэштегами #Ұстазыңдықұттықта #ПоздравьУчителя ;

позвонить своему учителю и поблагодарить его;

отправить открытку, письмо или поделиться воспоминанием.

Напомним, с 2023 года День учителя в Казахстане отмечается 5 октября. В этот день в регионах страны пройдут торжественные мероприятия в честь педагогов. Ранее в ведомстве рассказали о правилах дарения цветов педагогам.



