В управлении образования ЗКО , что минпросвещения Казахстана запускает челлендж «Ұстазыңды құттықта!».
С 25 сентября по 5 октября по всей стране пройдет декада «Ұстаз – ұлт шамшырағы», посвящённая учителям. Каждый день в регионах будут организованы праздничные и тематические мероприятия. Главная цель — подчеркнуть важность профессии учителя, напомнить обществу о его роли и выразить признательность педагогам.
— Учитель – это не только профессия, но и миссия. Педагоги воспитывают подрастающее поколение, формируют интеллектуальный капитал страны и помогают каждому ребенку найти свой путь. Сегодня почти в 23 тысячах организаций образования трудятся более 600 тысяч педагогов, — сказано в сообщении.
Министерство приглашает всех присоединиться к челленджу:
опубликовать поздравление в соцсетях с хэштегами #Ұстазыңдықұттықта #ПоздравьУчителя;
позвонить своему учителю и поблагодарить его;
отправить открытку, письмо или поделиться воспоминанием.
Напомним, с 2023 года День учителя в Казахстане отмечается 5 октября. В этот день в регионах страны пройдут торжественные мероприятия в честь педагогов. Ранее в ведомстве рассказали о правилах дарения цветов педагогам.