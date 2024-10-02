В субботу, 5 октября, в Казахстане отмечают День учителя. В министерстве просвещения Казахстана разъяснили, что дарить цветы педагогам в этот день не только разрешено, но и приветствуется.
— День учителя — особенный праздник, который напоминает нам о важной роли педагогов в нашей жизни. Это возможность выразить благодарность тем, кто вложил душу в наше образование и воспитание. Цветы, добрые слова — все это символы уважения и признательности, которые мы можем подарить своим учителям, — написала пресс-секретарь ведомства Мереке Амангельды в Facebook.
По ее словам, такие жесты создают теплую атмосферу и укрепляют связь между поколениями, подчеркивая важность труда учителя.
Напомним, что в прошлом году праздник синхронизировали со Всемирным днём учителей.