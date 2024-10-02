В эту субботу, 5 октября, в Казахстане отмечают День учителя. В министерстве просвещения Казахстана разъяснили, что дарить цветы педагогам в этот день не только разрешено, но и приветствуется.

День учителя в Казахстане: в Минпросвете объяснили правила дарения цветов

В субботу, 5 октября, в Казахстане отмечают День учителя. В министерстве просвещения Казахстана разъяснили, что дарить цветы педагогам в этот день не только разрешено, но и приветствуется.

— День учителя — особенный праздник, который напоминает нам о важной роли педагогов в нашей жизни. Это возможность выразить благодарность тем, кто вложил душу в наше образование и воспитание. Цветы, добрые слова — все это символы уважения и признательности, которые мы можем подарить своим учителям, — написала пресс-секретарь ведомства Мереке Амангельды в Facebook.

По ее словам, такие жесты создают теплую атмосферу и укрепляют связь между поколениями, подчеркивая важность труда учителя.

Напомним, что в прошлом году праздник синхронизировали со Всемирным днём учителей.