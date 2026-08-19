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Социум

Как читать этикетку на школьной форме: памятка для родителей от санврачей ЗКО

Вся продукция для детей и подростков должна соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза.
Арайлым Усербаева
Как читать этикетку на школьной форме: памятка для родителей от санврачей ЗКО
Иллюстративное фото из архива "МГ"

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО напомнили родителям, на что в первую очередь стоит обращать внимание при покупке школьной формы. Главные критерии - качество и безопасность. Вся продукция для детей и подростков должна соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза.

При выборе школьной формы санврачи рекомендуют проверять следующие показатели:

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  • Химическая безопасность: уровень формальдегида, тяжелых металлов и других вредных веществ в ткани не должен превышать допустимые нормы.
  • Биологическая и гигиеническая безопасность: материал не должен вызывать раздражения кожи и аллергических реакций.
  • Воздухопроницаемость: ткань должна "дышать", обеспечивая комфорт ребенку в течение всего дня.
  • Гигроскопичность: материал должен хорошо впитывать и отводить влагу.
  • Устойчивость окраски: цвет ткани не должен выцветать или стираться при стирке, трении и воздействии пота.
  • Прочность: швы должны быть крепкими, а пуговицы, молнии и другая фурнитура - надежно закреплены.

Что должно быть написано на ярлыке

При покупке одежды и обуви обязательно проверяйте маркировку (этикетку). Информация на ней должна быть указана на русском и государственном языках и содержать:

  • наименование страны-изготовителя;
  • наименование и местонахождение производителя (импортера, продавца);
  • название и назначение товара;
  • дату изготовления;
  • единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС (EAC);
  • срок службы и гарантийный срок (при наличии);
  • товарный знак (при наличии).

Кроме того, на ярлыке одежды в обязательном порядке указываются состав ткани, размер изделия и символы по уходу за одеждой.

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