Как читать этикетку на школьной форме: памятка для родителей от санврачей ЗКО

Вся продукция для детей и подростков должна соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО напомнили родителям, на что в первую очередь стоит обращать внимание при покупке школьной формы. Главные критерии - качество и безопасность. Вся продукция для детей и подростков должна соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза.

При выборе школьной формы санврачи рекомендуют проверять следующие показатели:

Химическая безопасность: уровень формальдегида, тяжелых металлов и других вредных веществ в ткани не должен превышать допустимые нормы.

Биологическая и гигиеническая безопасность: материал не должен вызывать раздражения кожи и аллергических реакций.

Воздухопроницаемость: ткань должна "дышать", обеспечивая комфорт ребенку в течение всего дня.

Гигроскопичность: материал должен хорошо впитывать и отводить влагу.

Устойчивость окраски: цвет ткани не должен выцветать или стираться при стирке, трении и воздействии пота.

Прочность: швы должны быть крепкими, а пуговицы, молнии и другая фурнитура - надежно закреплены.

Что должно быть написано на ярлыке

При покупке одежды и обуви обязательно проверяйте маркировку (этикетку). Информация на ней должна быть указана на русском и государственном языках и содержать:

наименование страны-изготовителя;

наименование и местонахождение производителя (импортера, продавца);

название и назначение товара;

дату изготовления;

единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС (EAC);

срок службы и гарантийный срок (при наличии);

товарный знак (при наличии).

Кроме того, на ярлыке одежды в обязательном порядке указываются состав ткани, размер изделия и символы по уходу за одеждой.