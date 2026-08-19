Как читать этикетку на школьной форме: памятка для родителей от санврачей ЗКО

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО напомнили родителям, на что в первую очередь стоит обращать внимание при покупке школьной формы. Главные критерии - качество и безопасность. Вся продукция для детей и подростков должна соответствовать требованиям технического регламента таможенного союза.
При выборе школьной формы санврачи рекомендуют проверять следующие показатели:
- Химическая безопасность: уровень формальдегида, тяжелых металлов и других вредных веществ в ткани не должен превышать допустимые нормы.
- Биологическая и гигиеническая безопасность: материал не должен вызывать раздражения кожи и аллергических реакций.
- Воздухопроницаемость: ткань должна "дышать", обеспечивая комфорт ребенку в течение всего дня.
- Гигроскопичность: материал должен хорошо впитывать и отводить влагу.
- Устойчивость окраски: цвет ткани не должен выцветать или стираться при стирке, трении и воздействии пота.
- Прочность: швы должны быть крепкими, а пуговицы, молнии и другая фурнитура - надежно закреплены.
Что должно быть написано на ярлыке
При покупке одежды и обуви обязательно проверяйте маркировку (этикетку). Информация на ней должна быть указана на русском и государственном языках и содержать:
- наименование страны-изготовителя;
- наименование и местонахождение производителя (импортера, продавца);
- название и назначение товара;
- дату изготовления;
- единый знак обращения продукции на рынке ЕАЭС (EAC);
- срок службы и гарантийный срок (при наличии);
- товарный знак (при наличии).
Кроме того, на ярлыке одежды в обязательном порядке указываются состав ткани, размер изделия и символы по уходу за одеждой.