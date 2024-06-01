— Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, несколько районов нашей области пострадали от паводков. Стихия повредила детские сады, школы, колледжи, организации дополнительного образования. В непростое время мы сплотились и смогли пройти все трудности. Некоторые школы стали временными эвакуационными пунктами. В них разместили актюбинцев, в один миг оставшихся без крыши над головой. Их кормили и обеспечили всеми необходимыми вещами. Все наши учителя, коллеги работали от чистого сердца. Ни один учитель не сказал, что «эта работа не входит в задачи педагога", — сказал главный учитель области.На торжественном вечере он вручил нагрудной знак Ыбырая Алтынсарина от имени Министерства просвещения Республики Казахстан 14 педагогам. В Актюбинской области сформировали локальную систему поощрения педагогов. С 2020 года присваивают звания «Почетный учитель Актюбинской области» и «Лучший педагог Актюбинской области». Педагогам, удостоенным этих званий, в соответствии с постановлением акима области также назначено финансовое вознаграждение в размере 300 и 500 МРП. На сегодняшний день обладателями местных знаков отличия стали 28 педагогов. Два педагога удостоены почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».
Когда в Уральске включат фонтаны
На обслуживание фонтанов в 2026 году из бюджета выделили 7,8 миллиона тенге.
В Казахстане одобрили эвтаназию животных
В новом законе эвтаназию будут применять не во всех случаях.
Ақтөбеде жылыту маусымы 17 сәуірде аяқталады
Әлеуметтік нысандарда жылу беру маусымы 28 сәуірге дейін жалғасады.
Пенсия за воспитание детей: в Казахстане неработающим отцам начнут засчитывать декрет в стаж
Также термин "одинокая мать" заменили на универсальное понятие "одинокий родитель".
Актюбинские "помогайки" арендовали кабинеты прямо в ЦОНе и оказывали незаконные услуги
В Актюбинской области раскрыли схему незаконного посредничества в ЦОНе.
Суд обязал акимат ЗКО провести конкурс на медицинский грант
Решение суда пока не вступило в законную силу.
Казахстан вошел в топ-20 мировых лидеров в сфере образования
Для обычного студента это означает, что его диплом становится понятнее и престижнее на международном рынке.
Останки древних морских рептилий нашли учёные университета ЗКО
Найдены останки ихтиозавров и плиозавров - морских хищников, которые жили миллионы лет назад.
Болельщики и волонтеры собрали мусор со стадиона после матча "Жайык"-"Кайрат"
Восьмого апреля в Уральске состоялся долгожданный матч. Уральский ФК "Жайык" принимал на своем поле алматинский "Кайрат"...