— Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, несколько районов нашей области пострадали от паводков. Стихия повредила детские сады, школы, колледжи, организации дополнительного образования. В непростое время мы сплотились и смогли пройти все трудности. Некоторые школы стали временными эвакуационными пунктами. В них разместили актюбинцев, в один миг оставшихся без крыши над головой. Их кормили и обеспечили всеми необходимыми вещами. Все наши учителя, коллеги работали от чистого сердца. Ни один учитель не сказал, что «эта работа не входит в задачи педагога", — сказал главный учитель области.

На сайте акимата Актюбинской области сообщается, что 31 мая наградили педагогов, которые во время весеннего паводка проявили коллективный дух и показали единение. Руководитель управления образования Актюбинской области Жайык Султан рассказал, как чрезвычайная ситуация повлияла на сферу образования. Он отметил, что благодаря единству учителей все трудности они успешно преодолели.На торжественном вечере он вручил нагрудной знак Ыбырая Алтынсарина от имени Министерства просвещения Республики Казахстан 14 педагогам. В Актюбинской области сформировали локальную систему поощрения педагогов. С 2020 года присваивают звания «Почетный учитель Актюбинской области» и «Лучший педагог Актюбинской области». Педагогам, удостоенным этих званий, в соответствии с постановлением акима области также назначено финансовое вознаграждение в размере 300 и 500 МРП. На сегодняшний день обладателями местных знаков отличия стали 28 педагогов. Два педагога удостоены почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».