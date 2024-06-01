На сайте акимата Актюбинской области сообщается, что 31 мая наградили педагогов, которые во время весеннего паводка проявили коллективный дух и показали единение. Руководитель управления образования Актюбинской области Жайык Султан рассказал, как чрезвычайная ситуация повлияла на сферу образования. Он отметил, что благодаря единству учителей все трудности они успешно преодолели.
— Мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией, несколько районов нашей области пострадали от паводков. Стихия повредила детские сады, школы, колледжи, организации дополнительного образования. В непростое время мы сплотились и смогли пройти все трудности. Некоторые школы стали временными эвакуационными пунктами. В них разместили актюбинцев, в один миг оставшихся без крыши над головой. Их кормили и обеспечили всеми необходимыми вещами. Все наши учителя, коллеги работали от чистого сердца. Ни один учитель не сказал, что «эта работа не входит в задачи педагога", — сказал главный учитель области.
На торжественном вечере он вручил нагрудной знак Ыбырая Алтынсарина от имени Министерства просвещения Республики Казахстан 14 педагогам. В Актюбинской области сформировали локальную систему поощрения педагогов. С 2020 года присваивают звания «Почетный учитель Актюбинской области» и «Лучший педагог Актюбинской области». Педагогам, удостоенным этих званий, в соответствии с постановлением акима области также назначено финансовое вознаграждение в размере 300 и 500 МРП. На сегодняшний день обладателями местных знаков отличия стали 28 педагогов. Два педагога удостоены почетного звания «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы».