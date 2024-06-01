— Укрепление здоровья нации важно для успешного государства. В этом году в рамках исполнения поручения главы государства во всех регионах Казахстана проходят «Дни Медицинского центра». И сегодня мы заключили меморандум о сотрудничестве с акиматом Западно-Казахстанской области. Уверен, это является важным этапом в развитии эффективного диалога и укреплении партнерства. Это возможность продемонстрировать потенциал, расширить горизонты научно-практических связей во благо здоровья наших граждан, — подчеркнул Цой.

— Уверен, что операции и лечебные мероприятия для больных, а также лекции, консультации высококвалифицированных столичных специалистов придадут импульс дальнейшему развитию здравоохранения, — сказал Нариман Турегалиев.

29 мая руководитель медицинского центра управления делами президента РК Алексей Цой и аким ЗКО Нариман Турегалиев подписали меморандум о взаимном сотрудничестве. Меморандум подписали для дальнейшей возможности жителям региона получать консультации врачей, услуги по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации. Также благодаря двустороннему документу медработники региона смогут обмениваться опытом в области обучения инновационными технологиями, профилактиками заболеваний, диагностикой, лечением и реабилитацией. Алексей Цой отметил, что всего за два дня пребывания в Уральске члены делегации провели более 400 мастер-классов и консультаций, сделали 30 операций, девять из них уникальных.Нариман Турегалиев поблагодарил медицинский центр за оказание качественной медицинской помощи жителям области.С 27 по 30 мая ведущие врачи и специалисты системы медицинского центра УДП РК оказали медицинскую помощь жителям региона, провели сложные операции и мастер-классы коллег из Уральска.