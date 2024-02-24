Соответствующий закон подписал Президент Касым-Жомарт Токаев, передает Tengrinews.kz.

Поправками "по вопросам образования, наставничества и безопасности детей" вводится новая норма в закон "Об образовании".



Среди прав, обязанностей и ответственности обучающихся и воспитанников появится пункт:

"Не допускается использование обучающимися и воспитанниками во время учебного процесса абонентского устройства сотовой связи в организациях среднего образования за исключением случаев, предусмотренных краткосрочными учебными планами в учебных целях".

Во время обсуждения поправок в Мажилисе запрет на смартфоны во время уроков обосновали так:

"Это необходимо, чтобы во время урока не отвлекались ни ученики, ни сам учитель. Наделить организации образования самостоятельно определять политику использования абонентского устройства сотовой связи в организации образования на территории школы, колледжа", - говорится в сравнительной таблице Мажилиса.

Кроме того, закон вводит запрет на строительство многоэтажных жилых домов, если рядом с ними не будет школ, детских садов и больниц.