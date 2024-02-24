На аппаратном совещании под рассмотрены меры по подготовке к сезону весеннего половодья. Заместитель начальника регионального ДЧС Айбат Жанабергенов рассказал о проводимых мероприятиях и указал на ряд системных причин возникновения угроз в паводковый период. Так, несмотря на то, что на территории области провели противопаводковые работы, в ряде районов зафиксированы данные о смыве дорог и поверхностного стока талых вод.

– Причина в том, что водопропускные устройства устанавливаются без бетонирования. Это приводит к смыву водой. Мы должны избегать и устранять такие систематические недочеты, которые могут создать проблему в паводковый период. Необходимо усилить снегозадерживающие работы, предусмотреть системы отвода талых вод, инфраструктуру при строительстве дорог, а также прекратить выделение земельных участков под строительство жилых массивов в местах естественного стока талых вод без предварительной разработки инфраструктуры противопаводковой деятельности и не допускать застройки водоохранных полос и зон, - рассказал Жанабергенов.

Согласно метеопрогнозам, в марте температура воздуха по области повысится до 2°С. В первой и второй декаде марта ожидаются осадки в виде дождя.

Айбат Жанабергенов отметил, что в связи с прогнозом синоптиков местным исполнительным органам необходимо начать проведение активных противопаводковых работ уже сейчас. Для предотвращения паводков необходимо, прежде всего, усилить вывоз снега на территории города и в районах. В противном случае, как и в прошлом году, ряд районов и окраин города могут быть затоплены.

– В прошлый раз я уже предупреждал вас, напомню ещё раз. Работы по очистке территории города от снега должны быть проведены до конца февраля. В районах же необходимо очистить арыки и каналы, провести мероприятия по предотвращению разлива талых вод в населенные пункты. Акиматы совместно со специалистами Департамента по чрезвычайным ситуациям должны, не теряя времени, принимать превентивные меры, - сказал аким Актюбинской области Асхат Шахаров.

Акиму города Азамату Бекету поручено проконтролировать работу по очистке от снега районов Курмыш, Москва, Сазды, ГМЗ, Жилгородок.

Глава региона на прошлой неделе во время объезда города Актобе поручил ответственным рассмотреть дополнительный полигон для вывоза снега. ДЧС предлагает жилой массив «Акшат». Отметим, что сегодня снег вывозится на два полигона, расположенных в районе мусорного полигона и между 41-42 разъездами.