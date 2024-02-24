По информации РСК, в Атырау прошла международная научно-познавательная конференция "Ислам против экстремизма", в которой приняли участие председатель Духовного управления мусульман Казахстана, Верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы Хазрет, руководитель аппарата акима области Нурлыбек Женисбекулы и официальные представители из Узбекистана, Турции, Сирии, Кыргызстана, Дагестана.

Так, по словам Нурлыбека Женисбекулы, проповеди о традиционной религии должны вести только образованные религиозные специалисты, чтобы народ не пошел на поводу у деструктивных религиозных течений.

- Мы живем в светском государстве. В связи с этим важно быть религиозно грамотным. Для этого мы должны, прежде всего, знать свою историю. Казахский мальчик, хорошо знающий Слова назидания Абая, должен глубоко понять философию Корана. Все произведения великого поэта тесно переплетены с хадисами Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха). Он призывает человека к добродетели и мирному нраву. Если мы последуем по пути наших предков, мы не отступим от правильного направления. Не секрет, что наша религия претерпевает различные трансформации. Мы живем в обществе, где она подвергается эволюции. В этой связи пропагандой религии и национальных традиций должны заниматься квалифицированные специалисты. Мы – нация, которая ставит во главу угла любовь к Аллаху и Родине. Мы - потомки страны единства и мира. Поэтому важно не сбиться с правильного пути, — сказал Женисбекулы.

В свою очередь Верховный муфтий сообщил, что муфтиятом был проведен ряд акций по реабилитации тех, кто попал под влияние деструктивных религиозных течений, в результате 1 265 человек отказались от своих предыдущих убеждений. А по итогам работы субъектов религиозной реабилитации 285 человек отказались от идеологии деструктивного религиозного направления.

- Деструктивные течения расшатывают общество, угрожают семейным ценностям и здоровью человека. Они выступают против обычаев и традиций казахского народа и других этносов. Мы видим это с позиции тех, кто находится под их влиянием. Они пытаются изменить этот мир по своему желанию, хотят полностью разрушить традиционные ценности, призывают к радикализму и экстремизму. В 2020 году мы открыли отдел «Религиозная реабилитация». К счастью, есть люди, которые отказываются быть вовлеченными в деструктивную религиозную идеологию. Специалистами муфтията, ответственными за религиозную реабилитацию, в прошлом году проведены 11 092 индивидуальные встречи, - сообщил Наурызбай кажы Таганулы.

Как стало известно, в прошлом году в Атырауской области 133 приверженца деструктивных религиозных течений отказались от своих убеждений и вернулись к традиционной вере.