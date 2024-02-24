30 школ планируют построить в ЗКО в 2024 году

Об этом сообщил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на пресс-конференции.

- В целом на развитие сферы образования в целях реализации предвыборной программы президента предусмотрено 37 миллиардов тенге. В том числе для решения проблем аварийных школ, а также трехсменного обучения, дефицита ученических мест в прошлом году завершено строительство и введено в эксплуатацию 17 школ. Эти школы рассчитаны на 2 178 учащихся, - рассказал аким.

Глава региона отметил, что для создания комфортных и безопасных условий в школах оборудовано 114 современных предметных кабинетов на сумму 2,3 млрд тенге, приобретено необходимое оборудование и мебель для 62 сельских школ. А в текущем году в области будет построено 30 школ.