Кто должен представить декларацию об активах и обязательствах в 2024 году?

Руководители юридических лиц. Учредители (участники) юридических лиц. Индивидуальные предприниматели. Супруги руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Бездействующие лица. Лица, приостановившие свою деятельность.



Важно отметить, что филиалы и представительства не являются юридическими лицами согласно Гражданскому кодексу, поэтому их руководители в 2024 году освобождены от обязанности представления декларации. Также лица, занимающиеся частной практикой, не обязаны представлять декларацию об активах и обязательствах в 2024 году.

Способы и срок представления декларации?

С 2024 года установлен единый срок для представления декларации физических лиц. Декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00 нужно представить до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства.

Декларацию можно представить:

через веб-порталы «Кабинет налогоплательщика»,

-«Электронного правительства»,

-«Электронного правительства», мобильные приложения «e-Salyq Аzamat», Halyk, Bank Centercredit.

граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке.

Как подготовиться к подаче декларации?

Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.

Поэтому перед заполнением декларации рекомендуется:

1) подготовить соответствующие подтверждающие документы;

2) нотариально удостоверить долги и требования, имеющиеся на 31 декабря 2023 года, до даты подачи первоначальной декларации;

3) провести оценку имущества, стоимость единицы которой на 31 декабря 2023 года свыше 3,5 млн тенге, до момента подачи декларации;

4) проверить наличие активов и обязательств в Казахстане можно на сайтах:

по ценным бумагам https://portal.kacd.kz;

по договорам о долевом участии в жилищном строительстве https://homeportal.kz; https://www.gov.kz/services/3910?lang=ru;

по объектам интеллектуальной собственности, авторского права https://gosreestr.kazpatent.kz;

по имуществу, переданному в доверительное управление https://egov.kz/cms/ru/services/pass077_mu.

По наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.