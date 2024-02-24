Кто должен представить декларацию об активах и обязательствах в 2024 году?
- Руководители юридических лиц.
- Учредители (участники) юридических лиц.
- Индивидуальные предприниматели.
- Супруги руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
- Бездействующие лица.
- Лица, приостановившие свою деятельность.
Важно отметить, что филиалы и представительства не являются юридическими лицами согласно Гражданскому кодексу, поэтому их руководители в 2024 году освобождены от обязанности представления декларации. Также лица, занимающиеся частной практикой, не обязаны представлять декларацию об активах и обязательствах в 2024 году.
Способы и срок представления декларации?
С 2024 года установлен единый срок для представления декларации физических лиц. Декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00 нужно представить до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства.
Декларацию можно представить:
- через веб-порталы «Кабинет налогоплательщика»,
-«Электронного правительства»,
- мобильные приложения «e-Salyq Аzamat», Halyk, Bank Centercredit.
- граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке.
Как подготовиться к подаче декларации?
Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.
Поэтому перед заполнением декларации рекомендуется:
1) подготовить соответствующие подтверждающие документы;
2) нотариально удостоверить долги и требования, имеющиеся на 31 декабря 2023 года, до даты подачи первоначальной декларации;
3) провести оценку имущества, стоимость единицы которой на 31 декабря 2023 года свыше 3,5 млн тенге, до момента подачи декларации;
4) проверить наличие активов и обязательств в Казахстане можно на сайтах:
- по ценным бумагам https://portal.kacd.kz;
- по договорам о долевом участии в жилищном строительстве https://homeportal.kz; https://www.gov.kz/services/3910?lang=ru;
- по объектам интеллектуальной собственности, авторского права https://gosreestr.kazpatent.kz;
- по имуществу, переданному в доверительное управление https://egov.kz/cms/ru/services/pass077_mu.
По наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.