Кто должен представить декларацию об активах и обязательствах в 2024 году?

  1. Руководители юридических лиц.
  2. Учредители (участники) юридических лиц.
  3. Индивидуальные предприниматели.
  4. Супруги руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
  5. Бездействующие лица.
  6. Лица, приостановившие свою деятельность.

Важно отметить, что филиалы и представительства не являются юридическими лицами согласно Гражданскому кодексу, поэтому их руководители в 2024 году освобождены от обязанности представления декларации. Также лица, занимающиеся частной практикой, не обязаны представлять декларацию об активах и обязательствах в 2024 году.

Способы и срок представления декларации?
С 2024 года установлен единый срок для представления декларации физических лиц. Декларацию об активах и обязательствах по форме 250.00 нужно представить до 15 сентября 2024 года по месту своего жительства.
Декларацию можно представить:

  • через веб-порталы «Кабинет налогоплательщика»,
    -«Электронного правительства»,
  • мобильные приложения «e-Salyq Аzamat», Halyk, Bank Centercredit.
  • граждане вправе представить декларацию на бумажном носителе по почте либо в явочном порядке.

Как подготовиться к подаче декларации?
Необходимо максимально достоверно задекларировать активы, находящиеся за рубежом и в Казахстане. В дальнейшем стоимость активов будет учитываться при определении налогооблагаемого дохода.
Поэтому перед заполнением декларации рекомендуется:
1) подготовить соответствующие подтверждающие документы;
2) нотариально удостоверить долги и требования, имеющиеся на 31 декабря 2023 года, до даты подачи первоначальной декларации;
3) провести оценку имущества, стоимость единицы которой на 31 декабря 2023 года свыше 3,5 млн тенге, до момента подачи декларации;
4) проверить наличие активов и обязательств в Казахстане можно на сайтах:

По наличию дебиторской/кредиторской задолженности (договор займа) необходимо направить запрос в Республиканскую нотариальную палату посредством системы Doculite.