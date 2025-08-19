В болгарском Самокове проходит чемпионат мира U20.

Казахстанский борец совершил сенсацию и выиграл чемпионат мира

По информации sportarena.kz, в весовой категории до 125 кг среди «вольников» Едыге Касымбек начал турнир со стадии 1/8 финала, где победил монгола Нарантулгу Дармаабазара (15:12).

В четвертьфинале Едыге разгромил южнокорейского борца Байджун Джанга со счётом 6:0.

В полуфинале противником Касымбека был американец Коул Мирасола, которого казахстанец разгромил со счётом 11:0.

Сегодня Едыге оспорил золотую медаль молодёжного чемпионата мира с иранцем Мохаммадом Нежадом. Схватка завершилась со счётом 4:1 в пользу казахстанца.

Таким образом, Касымбек стал первым на чемпионате мира по борьбе. Чемпионат мира по борьбе завершится 24 августа.