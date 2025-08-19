10 августа года примерно в 16:30 в Уральске по адресу: микрорайон Кунаева, дом 55 с 8-летним ребёнком произошёл несчастный случай.

10 августа года примерно в 16:30 в Уральске по адресу: микрорайон Кунаева, дом 55 с 8-летним ребёнком произошёл несчастный случай. Информация появилась в одном из местных Instagram-пабликов mamochki_uralska_vmeste.

— По предварительным данным, происшествие произошло в результате халатных действий местного жителя, который, ремонтировал автомобиль и оставил во дворе емкость с бензином. Дети, играя во дворе, подожгли содержимое. В результате произошёл взрыв канистры, и в этот момент одежда одного из детей загорелась. Пострадавший ребёнок получил ожоги 96% поверхности тела IV степени. В настоящее время он находится в реанимационном отделении в крайне тяжёлом состоянии, подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких, — говорится в посте.

Автор публикации отмечает, что в полиции закрыли дело из за отсутствия состава преступлений. Стражи порядка опросили двух детей и самого водителя, который отрицал произошедшее.

— Хочу обратиться к водителям, не оставляйте в машине и рядом легковоспламеняющиеся и взыроопасные вещества. Сейчас лето, дети играют, мальчишки везде лезут, они любопытные. Также хочу отметить некорректную работу наших полицейских, которые не привлекли к ответственности водителя, который оставил в багажнике канистру с бензином, а багажник завязал веревочкой. Просто если посмотреть, штрафы выписывают даже за коврики, которые вытряхивают на улице, а здесь такой опасный фактор. После произошедшего все рядом с автомобилем убрали, а позже убрали со двора и саму машину, — пишут в соцсети.

В департаменте полиции ЗКО факт подтвердили. Ведётся досудебное расследование.

— В настоящее время назначены необходимые экспертизы и проводятся процессуальные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего. По итогам расследования примут решение в соответствии с действующим законодательством, — пояснили в ведомсте.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что ребёнок скончался 17 августа в больнице. У него было 95% ожогов.