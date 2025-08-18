Днем 19 августа в Западно-Казахстанской области переменная облачность. Ожидается +27 градусов тепла.

Прогноз погоды для жителей Западного Казахстана на 19 августа

По данным РГП «Казгидромет», на западе, севере и востоке области дождь и гроза. Ночью + 20 градусов. Ветер юго-западный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. На севере и востоке области дождь, гроза, град, шквал. На западе и юге небольшой дождь гроза. Днем на востоке области пыльная буря. +34 градуса тепла. Ночью +23 градуса. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области ясно, в некоторых регионах переменная облачность. На западе и севере области дождь, гроза. Днем +32 градуса, ночью +18. Ветер юго-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области облачно, без осадков. Температура воздуха днем составит +37 градусов, ночью +25. Ветер юго-восточный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com