С начала 2025 года в колонию пытались пронести телефон 12 раз.

В учреждениях уголовно-исполнительной системы часто пытаются пронести запрещённые предметы.

На этот раз телефоны и другие вещи пытались пронести сами адвокаты. Как сообщили в Polisia.kz в колонии №72 в Алматы при досмотре сумки адвоката на рентген-установке нашли мобильный телефон. Его хотели передать подозреваемому в мошенничестве. Попытка была пресечена, встречу отменили. Сейчас решается вопрос о привлечении адвоката к ответственности.

— Мы заранее предупреждаем всех посетителей об ответственности за попытку проноса запрещенных предметов. Тем не менее, такие факты продолжают фиксироваться, в том числе со стороны отдельных адвокатов и общественных защитников, — отметили в департаменте УИС по Алматы.

Такие случаи происходят часто. В 2024 году адвокаты пытались пронести телефоны четыре раза, а только за первые полгода 2025-го — уже 12. Запрещённые предметы прятали в еде и одежде.





