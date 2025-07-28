На масштабной аграрной выставке AGROFEST компания Rostselmash, совместно с её официальным представителем ТОО «ОралАгро», представила технику, заслужившую признание аграриев по всей стране.

— Настоящий железный помощник – трактор Rostselmash 2400 мощностью 430 лошадиных сил – зарекомендовал себя как надежный и производительный в любых условиях. Он отличается оптимальным соотношением мощности, цены и производительности, идеально подходящим под урожайность 25–30 центнеров с гектара, — рассказывает коммерческий директор ТОО «ОралАгро» Антон Александрович.

Особое внимание гостей на выставке привлекла новинка – мощный кормоуборочный комбайн F 1300. Оснащённый двигателем в 330 лошадиных сил, он разработан специально для крупных животноводческих хозяйств, и способен обслуживать до 1500 голов крупного рогатого скота в сезон. Среди ключевых преимуществ F 1300 производитель отмечает: систему доизмельчения зерна в базовой комплектации; приёмную камеру с баком на 390 литров для внесения консервантов; возможность сразу доставлять готовую зелёную массу в силосную яму без дополнительной обработки.

Во время AGROFEST компания продемонстрировала работу комбайна в полевых условиях, показав, как эффективно он убирает кукурузу.

Стоит отметить, что компания «ОралАгро» обеспечивает оперативное сервисное обслуживание для техники Rostselmash: в случае запроса большинство неисправностей устраняются в течение 12 часов, независимо от её местоположения, а в случае крупноузлового ремонта, работы занимают не более 72 часов.

— Это серьёзное преимущество. У «ОралАгро» заполнен крупный склад запасных частей, регулярно ежемесячно пополняется, запчасти всегда в наличии и в скором доступе для аграриев, благодаря чему техника не простаивает в сезон, — пояснил Антон Александрович.

Компания «ОралАгро» занимает лидирующие позиции на рынке по поставкам зерноуборочной и тракторной техники. В числе основных моделей — зерноуборочный комбайн VECTOR 410 и трактор Rostselmash 2400. Это проверенные временем машины, на которых работают лучшие хозяйства региона.

Крестьянское хозяйство «Ганиев» — это не просто бизнес. Это семейное дело, основанное на преемственности поколений и любви к земле. Управляющий хозяйством Ильшат Ганиев с гордостью рассказывает, что всё началось ещё в 2004 году, когда его отец сделал первые шаги в аграрной сфере. С тех пор прошло более 20 лет, и хозяйство уверенно развивается, несмотря на любые трудности.

— Самое главное — дисциплина. В сельском хозяйстве каждый год — это новый вызов. Мы пережили засушливые годы, когда урожайность с гектара составляла всего 3–5 центнеров. Но именно в такие моменты понимаешь: нужно двигаться вперёд и искать устойчивые решения, — делится Ильшат Ганиев.

Чтобы нивелировать риски, в хозяйстве выбрали смешанное направление — занимаются не только растениеводством, но и животноводством. Такой подход обеспечивает устойчивость даже в сложные сезоны.

Ильшат Ганиев делится, что особое внимание в хозяйстве уделяют качеству сельхозтехники, ведь от неё напрямую зависит эффективность работы. В парке «КХ Ганиев» — техника Rostselmash: комбайны, агрегаты и другие машины, которые стали настоящими помощниками в полевых работах.

— Если вы только начинаете в агробизнесе, я бы смело рекомендовал Rostselmash. Это идеальное соотношение цены и качества. Сервис на высшем уровне, все вопросы решаются быстро, простоев нет — что критично в разгар уборочной кампании, — подчеркивает Ильшат.

Для «КХ Ганиев» важно, чтобы техника работала без перебоев. Благодаря широкому выбору оригинальных запасных частей и качественному сервисному обслуживанию, техника Rostselmash показывает высокую износостойкость и долговечность.

— Сейчас у нас новые машины — это совершенно другой уровень. Мы можем сравнивать и уверенно говорить: техника мощная, энергоёмкая, и надёжность — на высоте. Это то, что нужно для современных фермеров, — заключает руководитель хозяйства.



