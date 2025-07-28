Особенно следует насторожиться людям с диабетом.

Как пишет verywellhealth.com, употребление кофе может вызывать как повышение, так и падение уровня сахара в крови. Эффект зависит от вашего метаболизма, от того, пьёте ли вы его с едой, и от количества потребляемого кофеина.

В статье говорится, что употребление кофе может привести к кратковременным скачкам уровня сахара в крови и изменению реакции на инсулин, особенно у людей с инсулинорезистентностью, преддиабетом или диабетом 2 типа.

Вероятно, причиной этого эффекта является кофеин. Он стимулирует выработку гормонов стресса, таких как адреналин, что может препятствовать выработке инсулина. Он также даёт сигнал печени высвобождать накопленную глюкозу, что затрудняет усвоение клетками её избытка из кровотока.

В то же время употребление большего количества кофе, как правило, коррелирует с более низким риском развития диабета 2 типа.

— Долгосрочные когортные исследования, основанные на наблюдениях, как правило, демонстрируют сильную обратную связь между повышенным потреблением кофе и риском развития диабета 2 типа, — заявил магистр общественного здравоохранения Эндрю Одегаард.

Это может быть связано с тем, что кофе содержит другие соединения с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые со временем могут компенсировать недостатки кофеина.

Так что пейте кофе во время или после еды:

сочетайте кофе с едой или перекусом, чтобы замедлить всасывание кофеина и смягчить скачки сахара в крови.

Выбирайте несладкие или с натуральными подсластителями: используйте натуральные сахарозаменители, такие как стевия, архат или аллюлоза, вместо сахара или ароматизированных сиропов.

Переходите на полукофеин или без кофеина: сократите содержание кофеина, если у вас повышенная чувствительность к нему или уже есть инсулинорезистентность.

Фото: pixabay.com