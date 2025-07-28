Днем 29 июля в Западно-Казахстанской области облачно. Ожидается +39 градусов тепла.

Ветер северный: погода на 29 июля для жителей Западного Казахстана

По данным РГП «Казгидромет», на севере и востоке области временами сильный дождь, град. Ночью + 15 градусов. Ветер северный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. Днем на востоке области дождь и гроза, +33 градуса тепла. Ночью +20 градусов. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области облачно. Днем +25 градусов, ночью +17. На севере и востоке области дождь и град. Ветер северо-восточный: 23 м/с.

В Мангистауской области переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем составит +35 градусов, ночью +22. Ветер северный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com