В Уральске полицейские задержали подозреваемого в интернет-мошенничестве, сообщает Polisia.kz. Злоумышленником оказался 32-летний житель областного центра.

— По версии следствия, он размещал в Instagram рекламу о возможности оформления беззалогового займа. Переходя по ссылке в мессенджер WhatsApp, потерпевшие попадали на переписку с подозреваемым, который убеждал их взять онлайн-кредиты в микрофинансовых организациях. При оформлении заявок реквизиты банковских счетов для перевода денег мошенник указывал свои, либо принадлежащие знакомым. После получения одобренных сумм он переводил деньги на личные счета и обналичивал их через банкоматы в разных районах города, — рассказали в Polisia.kz.