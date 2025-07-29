Всего супруги собрали более 1,3 млрд тенге.

Семья собирала деньги на лечение сына и потратила их на покупку квартир, машин и ставки

Агентство по финансовому мониторингу расследует дело в отношении супругов, которые собирали пожертвования якобы на лечение своего ребенка. По данным следствия, они развернули масштабную рекламную кампанию в Instagram и Facebook, используя эмоциональные видео и посты, чтобы вызвать сочувствие у казахстанцев.

Всего было собрано более 1,3 миллиарда тенге, однако на лечение ребенка потратили лишь 6,4 миллиона тенге. Остальные деньги, по информации следствия, были направлены на покупку трех квартир, земельного участка, пяти автомобилей, а также использованы на ставки в букмекерской конторе.

Чтобы поддерживать поток пожертвований, они вложили более 481 миллиона тенге в таргетированную рекламу в соцсетях. Это позволило им привлекать всё больше людей.

Также установлено, что супруги публиковали постановочные видео в аэропорту и писали, что операция в турецкой клинике якобы прошла успешно. Однако за границу они так и не выехали.

После начала расследования они попытались переоформить имущество, но сделка с земельным участком была признана фиктивной. Суд наложил арест на всё имущество, приобретённое на незаконно полученные средства.

Сейчас подозреваемые находятся под домашним арестом.

Напомним, 25 июля в Астане огласили приговор в отношении Перизат Кайрат и её мамы Гайни Алашбаевой. Её признали виновной в хищении более 3,5 миллиарда тенге, собранных для помощи пострадавшим от паводков и жителей Палестины. Следствие утверждает, что часть этих средств была потрачена на личные нужды, включая покупку элитной недвижимости, автомобилей и дорогие путешествия. Вместе с ней на семь лет была осуждена и её мама.



