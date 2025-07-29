По факту возбуждено уголовное дело. В ходе досудебного расследования вина подозреваемого была полностью доказана. Он признался, что начал заниматься сбытом наркотиков через Telegram из-за долгов и отсутствия постоянной работы.

Сотрудники полиции задержали мужчину, который распространял марихуану через мессенджер. Суд приговорил его к 6 годам лишения свободы, сообщает Polisia.kz.

— В марте полицейские задержали 22-летнего жителя Жылыойского района. Он приехал в Атырау для сбыта наркотиков через «закладки». Во время оперативных мероприятий у него изъяли 3,97 грамма высушенной марихуаны. Его рыночная стоимость составила около 130 тысяч тенге, — сообщили на сайте МВД РК.

По факту возбуждено уголовное дело. В ходе досудебного расследования вина подозреваемого была полностью доказана. Он признался, что начал заниматься сбытом наркотиков через Telegram из-за долгов и отсутствия постоянной работы. Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Атырауской области признал его виновным и приговорил к 6 годам лишения свободы.