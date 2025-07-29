В субботу я приехал домой в три часа ночи. Тогда всё было нормально. А вот с утра услышал какой-то шум. Вышел и вижу, что сетку летнего курятника разорвали, а курей загрызли. Скорее всего это собаки.

Случай произошел в посёлке Деркул. Хозяин обнаружил птиц растерзанными 26 июля. Данияр считает, что это сделали собаки.

— В субботу я приехал домой в три часа ночи. Тогда всё было нормально. А вот с утра услышал какой-то шум. Вышел и вижу, что сетку летнего курятника разорвали, а курей загрызли. Скорее всего это собаки. Я видел двух с ошейниками и еще две, по сей видимости, бродячие. Сейчас сложно выяснить, чьи это собаки. Да, скорее всего люди и не признаются. Ведь животные, как правило, не чипированные. Соседи, которые поблизости собак не держат, — рассказывает Данияр.

Мужчина говорит, что этот случай зафиксировал участковый инспектор. Теперь он намерен идти с жалобой в акимат. В посёлке очень много бродячих собак и нужно принимать какие-то меры, считает Данияр.

К слову, вызовы на отлов бродячих собак в летнее время увеличились. Об этом рассказали недавно в ветеринарной станции Уральска. В день количество заявок достигает 30-ти. В этом году 738 бродячих собак усыпили по заявлению жителей Уральска.

В 2024 году вопиющий случай с бродячими собаками произошёл в Зачаганске. Тогда бродячие собаки у одного хозяина загрызли сначала сотню овец, а во второй раз 17.