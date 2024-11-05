Собаки вновь загрызли овец в Уральске

Бродячие собаки вырыли яму под дверью и забрались в хлев, где растерзали пару десятков овец. Сотрудникам службы по отлову собак удалось поймать четвероногих. Случай произошёл в микрорайоне СМП в посёлке Зачаганск.

Бродячие собаки вырыли яму под дверью и забрались в хлев, где растерзали пару десятков овец. Сотрудникам службы по отлову собак удалось поймать четвероногих. Случай произошёл в микрорайоне СМП в посёлке Зачаганск.

Аким Зачаганска Аккалий Аубекеров отметил, что это не первый случай в посёлке СМП. Именно у этого жителя 19 октября этого года растерзали сотню овец, в этот раз 17. Тогда не удалось поймать собак и даже были предположения, что это волки.

— Собаки разгрызли внизу двери доску, вырыли яму и залезли в загон, где находись овцы. Когда мы приехали, собаки были агрессивными, к ним было невозможно зайти. Собаки разгрызли овцам горло. Сейчас их поймали и отвезут в городскую ветстанцию. Отстреливать по закону не можем. Сейчас стоит задача, определить, было ли бешенство у собак. Со стороны акимата окажем помощь владельцу овец, — рассказал Аккалий Аубекеров.

Владелец овец Есенгельды Айтмухамбетов говорит, что он держал овец, чтобы прокормить большую семью. У него десять внуков.

— Утром в 7:30 позвонил сторож и говорит, что на овец напали собаки. Попросил не выпускать их. Это второй случай. Подтвердилась наша версия, что это бродячие собаки. Тогда 86 овец загрызли и ещё 14 вынужденно забили, они были ранены. Сегодня 10 овец нашли убитыми, семеро придётся также забить. После первого раза сказал себе, что пусть это будет садака. Мы сами беззащитные, у нас нет оружия. А сейчас остались без ничего. В загоне уцелели пару десятков овец, — сказал мужчина.

Есенгельды Айтмухамбетов отметил, что после прошлого раза ему помогли в акимате техникой и людьми, чтобы вывезти мёртвых овец на скотомогильник. Мужчина надеется, что ему хоть чем-то помогут.

Директор городской ветстанции Ерлан Ищанов рассказал, бригада по отлову поймала двух собак в загоне. Они не чипированы.