Сотню овец растерзали хищники в Уральске

В этот момент люди услышали подозрительный шум. Когда вышли на улицу, то обнаружили уже трупы животных. При этом домашние собаки никак не реагировали на незваных «гостей».

Сто голов скота нашли растерзанными в Уральске. Местные жители полагают, что это были бродячие собаки, передает телеканал «Астана».

Отмечается, что люди услышали подозрительный шум. Когда вышли на улицу, то обнаружили уже трупы животных. При этом домашние собаки никак не реагировали на незваных «гостей». Сам пострадавший фермер выращивал скот 20 лет. И за одну ночь лишился почти всего поголовья.

— В четыре часа топот, грохот, шум. Побежал Тлек Калиев проверять, уже овцы разорваны, горла порваны. Потоптали от страха друг друга. Со 156 голов осталось 50 голов. Из них 15 штук вынужденный забой был. Собаки стаями ходят по 10-15 штук, никто их не отстреливает, не контролирует, — рассказывает местный житель Есенгельды Айтмугамбетов.

Чиновники считают, что напали на скот не собаки, а волки. Такой вывод они сделали, осмотрев следы и укусы овец. Опасаясь дальнейших нападений, власти поручили полицейским усилить охрану домашних подворий.

— Именно волки рвут горло домашним животным, не едят их. Мы подозревали сначала собак. Но их вины здесь нет, мы отчетливо видим следы волков. Они большие, заметно отличаются от собачьих, — говорит заместитель акима Зачаганского сельского округа Нурболат Мухитов.

Это не первый случай в ЗКО, годами ранее в сёлах загрызали овец собаки.