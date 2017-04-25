Происшествие случилось 23 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Ранее в селе Аксуат Теректинского района были случаи, когда собаки насмерть загрызали овец. Жители даже предполагали, что это волки. Случай повторился, но только это были не бродячие животные, а одна большая соседская собака. Как сообщила главный специалист аппарата акима Аксуатского сельского округа Моншак САМАТОВА, ЧП произошло 23 апреля. - Собака отцепилась от привязи и загрызла соседских овец. На сегодняшний день собака поймана. Ее будут отравлять, - рассказала Моншак САМАТОВА. Главный специалист аппарата акима Аксуатского сельского округа отметила, что в настоящее время проводится работа по отравлению бродячих собак. Напомним, в селе Аксуат Теректинского района осенью прошлого года местные жители находили своих овец мертвыми. Кристина КОБИНА