Иллюстративное фото с сайта i-News.kz Руководитель недавно созданного управления туризма и внешних связей ЗКО Анвар НИЕТКАЛИЕВ заявил, что никто не будет принуждать людей посещать международную выставку. - Более 100 билетов обещали предоставить спонсоры. Порядка 1500 школьников смогут посетить ЭКСПО-2017 за счет бюджетных средств. Сейчас решается, кто поедет. Это дети из малообеспеченных семей, отличники, победители олимпиад. В ЗКО проживают 640 тысяч человек. Мы считаем, что до 10% населения региона может посетить столицу Казахстана во время проведения выставки, - отметил Анвар НИЕТЕКАЛИЕВ. Спикер заявил, что 10 западноказахстанских туроператоров заранее забронировали хостелы и гостиницы для проживания гостей из ЗКО. Стоимость билетов варьируется от 4 до 8 тысяч тенге в зависимости от дня прибытия. Выставка продлится с 10 июня по 10 сентября 2017 года. - Основная цель выставки – это переход на новые, экологически чистые источники энергии. Один из проектов – это дверь, которая при открывании и закрывании вырабатывает электроэнергию. Еще один проект - умный бизнес-центр. В нем электричество вырабатывают ступеньки, на которые наступают люди, - отметил Анвар НИЕТКАЛИЕВ. Руководитель управления туризма заявил, что в средней стоимость недельной поездки на ЭКСПО-2017 обойдется в 50 тысяч тенге на человека.