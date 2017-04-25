Аким Уральска Нариман ТУРЕГАЛИЕВ объехал город. Градоначальника возмутил мусор, лежащий вдоль улицы Шолохова. - Что это такое? Чья это земля? – спросил у подчиненных (вместе с ним были руководитель ЖКХ, ТОО «Таза кала» и других коммунальных предприятий города – прим.автора). Впрочем, ответить ему не смогли. – Узнайте! Выясните! Вы же видите, они вытворяют, что хотят. В черте города сделали мусорный полигон! Возмутил чиновника и строительный мусор, который, видимо, вынесли со стройплощадки и бросили прямо за остановкой «Байтерек» по проспекту Абулхаир хана. Также градоначальник потребовал найти владельца транспортных средств, припаркованных у дороги. - Найдите владельца. Пусть ставит технику у себя во дворе. Устроили здесь машдвор, - сказал аким. pfMmr6cvT9g