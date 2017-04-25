Ремонтно-восстановительные работы ведутся на крыше по улице Смагулова, 56. Именно там около месяца назад сильный порывистый ветер снес крышу. Судя по фото и видео, рабочие вот уже несколько дней чинят крышу без необходимой страховки, передвигаются вверх и вниз, придерживаясь лишь руками. Данные материалы мы направили руководителю управления госинпекции труда Игилику АУБАКИРОВУ, который с свою очередь пообещал направить на место сотрудников и зафиксировать данный факт. 0LyczOZskv4 - Наши сотрудники встретились с руководством компании, которая занимается восстановлением крыши по данному адресу, после проведения разъяснительной работы недочеты были устранены, рабочие надели страховочные ремни, - сообщил Игилик АУБАКИРОВ. Напомним, что с начала текущего года в Атырауской области произошло 12 несчастных случаев на производстве, в результате которых погибло три человека. По двум делам расследования уже завершены, вина работодателя была доказана на 100%.