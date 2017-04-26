Иллюстративное фото с сайта negoloday.net Автомашина марки "Лада Гранта" была задержана в ночь на 25 апреля на контрольно-пропускном пункте "Бесикти". Автомобиль следовал по трассе Атырау-Индер. - И водитель, и пассажир оказались жителями Махамбетского района. Как выяснилось, груз - шесть мешков воблы - принадлежал 30-летнему пассажиру. В настоящее время рыба изъята, проводится досудебное расследование по статье 196 УК РК, - сообщила руководитель пресс-службы областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. С 1 апреля в рамках операции "Бекире" правоохранительные органы зарегистрировали около 150 нарушений, изъяли свыше 43 тонн рыбы, в том числе 423 кг рыбы осетровых пород, 6 кг икры кустарного производства, возбуждили 37 уголовных дел, 5 дел направлено в суды, к административной ответственности привлечено 119 человек.