Согласно закону о рекламе, для размещения рекламных материалов вдоль дорог необходимо получить разрешение в ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства" города Уральск. Как рассказала ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Ирина ВАЙДИЕВА, вся реклама, которая находится за пределами помещения, подлежит налогообложению. - Вся реклама коммерческого характера налогооблагается. Мы провели обследование. Существует проблема - в хаотичном порядке наклеивается реклама в виде баннеров, листовок, на заборах, деревьях, световых столбах и конструкциях. В основном, это концертные рекламы, - пояснила Ирина ВАЙДИЕВА. - В нашем городе плакаты баннерного типа додумываются клеить даже на Арбате. А листовки если клеят, то намертво, - отметила Ирина ВАЙДИЕВА. - За рекламу, которая без разрешений размещается на улицах города, грозит штраф. Нарушители будут выявляться, все данные будут направлены в управление государственных доходов. После чего, согласно статье 463 адмкодекса будет наложен штраф. Стоит отметить, что минимальный штраф в размере 20 МРП налагается на физическое лицо только за одну наклеенную рекламную листовку.