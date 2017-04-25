Иллюстративное фото с сайта svopi.ru Полицейские сообщают, что 14 апреля этого года сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и управления по противодействию экстремизму ДВД был задержан еще один радикально настроенный гражданин. Себя он позиционировал представителем экстремистского религиозного течения. Мужчина и раньше был судим: трижды за хулиганство, а после и за незаконные операции с оружием и даже убийство молодого человека. Пару недель назад УБОП нагрянул в Мартукский район, где проживал радикал. В его «Рэндж-Ровере» с российскими номерами были обнаружены три обреза боевых охотничьих ружей. А в доме, где он временно жил, еще несколько улик - спиленные стволы и приклады. По данным пресс-службы ДВД, уже доказана причастность задержанного и к незаконному лишению свободы, ограблению и рабству двух человек – 52-летней гражданки Узбекистана и 43-летней жительницы Актюбинской области. Каким образом радикал использовал рабынь, в интересах следствия не разглашается. Уголовные дела в отношении экстремиста заведены по четырем статьям. В том числе, «Незаконное лишение человека свободы с целью эксплуатации» и «Неоднократное незаконное изготовление огнестрельного оружия». В совокупности, радикально настроенному актюбинцу светит не менее 10 лет колонии. Интересно, что буквально в прошлом году фигурант дела уже был задержан с боевым пистолетом «Макаров» и осужден на 3 года. Но амнистия пощадила его, и мужчина снова взялся за свое. Он тут же изготовил оружие и планировал разбои и грабежи. В 2017 году у религиозных экстремистов сотрудниками ДВД Актюбинской области была изъята одна боевая граната и 6 единиц огнестрельного оружия, в том числе 2 пистолета. А у населения Актюбинской области в текущем году выкуплено 118 единиц огнестрельного оружия. Среди них 7 нарезных «пушек» и 325 патронов к ним, которые могли попасть в руки экстремистов и использоваться против мирных людей.