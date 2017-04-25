Попытка ограбления магазина произошла 24 апреля в 4.30 утра. Сотрудники местной полиции, направлявшиеся домой после пересменки по проспекту Азаттык пешим маршрутом, заметили как несколько парней пытаются проникнуть в один из магазинов, расположенных в том же районе. - Один из молодых людей разбил окно магазина и пытался залезть внутрь. Сотрудники МПС очень быстро отреагировали, все нарушители были задержаны, преступление было раскрыто по горячим следам, - рассказала пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. В настоящее время проводится досудебное расследование, 24-летний нарушитель, разбивший стекло, выплатит владельцу магазина ущерб в размере 100 тысяч тенге.