Фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральска Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ, на сегодняшний день разработана ПСД подъездных путей к девяти школам, одной ДЮСШ и двум детсадам города. - Сейчас идет тендерная процедура, осталось определить, кто будет проводить экспертизу этих объектов. После чего мы будем запрашивать уже средства на строительство, - сказал Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. ПСД готова для следующих объектов: -ДЮСШ №4 по ул.Затонная и ул. Ярославская -СОШ №44 расположенная в 6 микрорайоне -СОШ №24 расположенная в 4 микрорайоне -СОШ №2 по ул.Мендешева -СОШ №13 по ул.Лесозащитная -СОШ №1 по ул. Короленко -СОШ № 4 и СОШ №39 по ул. Кокчетавская -СОШ №33 ул.Затон имени Чапаева и ул.Шукурова -СОШ №16 ул.Чуйкова и ул.Гастелло - детский сад №18 по ул. Махамбет акына - детский сад №30 расположенный в микрорайоне Аул ученых. Стоит отметить, что тендер на проведение экспертизы этих объектов должен закончиться до конца мая.