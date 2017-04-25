Сегодня, 25 апреля, в Родительский день на православном кладбище на Свистун-горе собрались тысячи уральцев, чтобы помянуть своих умерших близких, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". roditelskii den (14) Как отметили жители города, на кладбище в этом году стало заметно чище, но претензии все же есть. - Конечно, тут прибрались, но эти горы мусора не вывозятся еще с прошлого года. Нельзя же такого допускать. Только кому нужно жаловаться, чтобы все убрали и вывезли, - задают вопрос люди. Традиционно в этот день по дороге на кладбище образовываются автомобильные пробки. И этот раз не стал исключением. Поток машин тянулся от остановки “Молодежная” до Свистун-горы. У входа на кладбище расположились торговцы цветов. - Цветы в этом году стали дороже, в среднем, на 100 тенге. Искусственный цветок стоит от 50 до 300 тенге. Букеты - от 250 до 1300 тенге, венки - от 350 до 3500 тысяч тенге, - рассказали продавцы цветов. Также в продаже были и живые розы и гвоздики. Стоимость одной гвоздички составляла 400 тенге. Как отмечают торговцы цветов, живые цветы пользуются спросом. Не обошлось в этом году и без продажи традиционных шашлыков. Порцию предлагали за 700-800 тенге. А вот алкоголь не продавали. На самом кладбище образовалась огромная очередь в единственный туалет. Уральцы заметили, что в этом году сократилось количество попрошаек у главного входа. На дороге в усиленном режиме дежурили сотрудники полиции. roditelskii den (16) roditelskii den (12) roditelskii den (11) roditelskii den (10) roditelskii den (7) roditelskii den (6) roditelskii den (5) roditelskii den (4) roditelskii den (3) roditelskii den (1) roditelskii den (17) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА