Как отметили жители города, на кладбище в этом году стало заметно чище, но претензии все же есть. - Конечно, тут прибрались, но эти горы мусора не вывозятся еще с прошлого года. Нельзя же такого допускать. Только кому нужно жаловаться, чтобы все убрали и вывезли, - задают вопрос люди. Традиционно в этот день по дороге на кладбище образовываются автомобильные пробки. И этот раз не стал исключением. Поток машин тянулся от остановки “Молодежная” до Свистун-горы. У входа на кладбище расположились торговцы цветов. - Цветы в этом году стали дороже, в среднем, на 100 тенге. Искусственный цветок стоит от 50 до 300 тенге. Букеты - от 250 до 1300 тенге, венки - от 350 до 3500 тысяч тенге, - рассказали продавцы цветов. Также в продаже были и живые розы и гвоздики. Стоимость одной гвоздички составляла 400 тенге. Как отмечают торговцы цветов, живые цветы пользуются спросом. Не обошлось в этом году и без продажи традиционных шашлыков. Порцию предлагали за 700-800 тенге. А вот алкоголь не продавали. На самом кладбище образовалась огромная очередь в единственный туалет. Уральцы заметили, что в этом году сократилось количество попрошаек у главного входа. На дороге в усиленном режиме дежурили сотрудники полиции.