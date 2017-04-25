Группа ребят, учащихся начальной школы, устроила массовые катания с памятника прямо в центре села. Примерно 5-7 школьников дружно скатываются с изображения Ордена Победы, которое, судя по фото, переживает не совсем лучшие времена.Скорее всего, взрослые не объяснили детям о значении памятника и изображении на нем.Орден «Победа» — высший военный орден СССР, был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 ноября 1943 года об учреждении ордена «Победа» одновременно с солдатским орденом Славы. Всего было 20 награждений и семнадцать кавалеров. Первое награждение состоялось 10 апреля 1944 года. Обладателем ордена № 1 стал командующий 1-м Украинским фронтом Маршал Советского Союза Г. К. Жуков.