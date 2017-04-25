Об этом сообщил руководитель Атырауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мурат ЕРМЕККАЛИЕВ в ходе заседания очередного координационного штаба по борьбе с браконьерством. - 18 апреля состоялся запланированный облет местности Жанбай. В указанном районе сотрудники нашей инспекции и пограничники войсковой части 2026 пограничной службы обнаружили стоянку 15 байд и 6 казанок, - сообщил Мурат ЕРМЕККАЛИЕВ. 20 апреля состоялся повторной рейд в данной местности, в котором приняли участие правоохранительные органы и сотрудники транспортной инспекции. Из-за сильного порывистого ветра не было добраться туда по воде, из-за чего изъятие незарегистрированных суден не состоялось. - Мы провели разъяснительную работу с владельцами плавсредств, в результате чего 8 байд были вытащены из воды и транспортированы во дворы, по месту жительства этих владельцев, - рассказал Мурат ЕРМЕККАЛИЕВ. Ранее сообщалось, что запрещенные павсредства были подняты на сушу, сельчане их спрятали во дворах. Отметим, что в селе Жанбай зарегистрировано 15 байд.