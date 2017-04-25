Как сообщил руководитель отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог города Уральска Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ, ямочный ремонт начался с улицы Шолохова еще на прошлой неделе.- Но все же пришлось ремонт прекратить на время из-за погодных условий. Сегодня ремонт восстановили, нарезали ямы и уже после обеда будут укладывать в них асфальт, - рассказал Кайрат МУХАМБЕТКАЛИЕВ. Стоит отметить, что в первую очередь будет проведен ямочный ремонт всех автомагистралей. Кроме того, в ближайшее время к ямочному ремонту приступят на Омеговском путепроводе. А жители Уральска уже самостоятельно приступили к ремонту дорог. Огромные дыры по улице Курмангазы автомобилисты заложили кирпичом.