Хотел догнать, но замешательство и стресс не дали сделать этого. Моя коллега живет в этом районе, и она сказала, что этих ребят видит не первый раз, и обязательно кто-то из них таким образом выбегает перед машиной. Уважаемые сотрудники МВД, прошу принять ко вниманию! - сообщает один из автолюбителей.

Иллюстративное фото с сайта tv-mig.ru Новые игры детей заставили всполошиться автомобильные сообщества Атырау. Все чаще автомобилисты замечают на улицах города подозрительную группу подростков, которая развлекается очень опасным способом. Один из ребят выбегает на проезжую часть перед мимо проходящей машиной. Цель, которые преследуют участники смертельно опасной игры - успеть перебежать перед автомобилем. Водители сошлись во мнении, что речь идет об игре "Беги или умри". - 21 апреля в 14 часов я ехал по ул. Владимирской, на светофоре возле обменника "Грин Беар" стояла толпа подростков 13-14 лет, на которых я сразу почему-то обратил внимание, и в момент, когда я почти поравнялся с ними, один из юношей побежал под машину. Я успел затормозить, юноша с дебильным ржанием убежал, ребята, которые стояли с ним вместе, что-то ему кричали, типа "красава".- Возле школы Тайманова, что в сторону Еркинкалы, тоже мальчики примерно 10 лет, стояли кучкой, один из них побежал под колёса впереди идущего джипа. Хорошо, что джип ехал на минимальной скорости и успел затормозить. Каково было водителю... Мы, ехавшие сзади, испугались. А пацан перебежал на другую сторону дороги и стоял, ржал. Надо было поймать и уши надрать, но мы проехали, ругаясь, - рассказывает второй очевидец. -Это похоже на игру "Беги или умри". Это новое течение молодежи на подобии "Синего кита". Водители, будьте осторожны, когда проезжаете мимо молодых людей! - предупреждает третий. По данным ДПС ДВД области официальных заявлений от автолюбителей по данным фактам не поступало. Полицейские убедительно просят владельцев авто незамедлительно сообщать о подобных случаях с участием подростков в письменном виде с указанием даты, времени и места.