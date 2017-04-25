Фото на 9 Мая 2016 годаКак сообщили в городском отделе занятости и социальных программ, в этом году ко Дню Победы различным категориям граждан будет перечислено порядка 70 миллионов тенге. - Инвалиды и участники ВОВ уже получили по 150 тысяч тенге. На эти цели направлено более 17 миллионов тенге. Также мы выплатили по 60 тысяч тенге блокадникам, вольнонаемным и одной вдове участника ВОВ. В мае по 20 тысяч тенге будет выплачено 70 семьям погибших в мирное время воинов Советской армии. По 15 тысяч тенге получат жены умерших инвалидов и участников войны и награжденные медалями и орденами за труд в тылу. Более 4 тысяч человек, проработавших в годы войны более 6 месяцев, получат по 10 тысяч тенге, - сообщила заместитель руководителя отдела занятости и социальных программ городе Уральска Сауле ШУЛАНБАЕВА. Также для ветеранов войны будут организованы различные благотворительные акции и праздничные мероприятия.