По состоянию на 17 апреля уровень воды в реках продолжает подниматься. Так, на гидропосту Урал-Индер отмечается повышение объема воды на 11 см, на посту Урал-Махамбет - на 24 см, Урал-Атырау - на 16 см, на реке Эмба в селе Аккизтогай уровень воды повысился на 32 см. Такие данные озвучил сегодня в ходе брифинга в региональной службе коммуникаций замначальника ДЧС Замир БЕРДАШЕВ. - На случай осложнения паводковой ситуации совместно с акиматом создана специальная рабочая группа, куда вошли 3010 человек, а также сгруппированы средства служб гражданской защиты количеством 486 единиц техники и 29 плавсредств, по области уже подготовлены 40 временных эвакуационных пунктов. В основном, это дома культуры и общеобразовательные школы, - рассказал Замир БЕРДАШЕВ. По информации ДЧС, в настоящее время сброс воды с Волжской ГЭС составляет 11 тысяч кубометров/с, с Ирикринского водохранилища - 100 кубометров/с. - Если с Ириклинского водохранилища сброс воды превысит 500 кубометров/с и дойдет, к примеру, до 700, тогда уже будем объявлять ЧС, пока же боятся прихода большой воды в нашу область бояться не стоит, тем не менее, органы управления государственной системы гражданской защиты приведены в готовность, - сообщил Замир БЕРДАШЕВ.