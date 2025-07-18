Четвертый год подряд знаковым событием лета для агроиндустрии всей страны становится фестиваль AGROFEST – 2025, который пройдет 26-27 июля в селе Сулуколь района Байтерек.

Организаторы готовят грандиозную и интересную программу, готовясь к тому, что четвертый фестиваль соберет на живописных окраинах Сулуколя порядка 8 тысяч участников и гостей со всего Казахстана и приграничных районов России.

AGROFEST – 2025 – не просто агрофестиваль с традиционной насыщенной и интересной программой, это признанное медиасобытие с культурной состаляющей. Посетив его, вы поймете, какие востребованные и профессиональныеспециалисты трудятся сегодня в сфере АПК, обеспечивающие продовольственную безопасность нашего государства, на практике увидите потенциал агробизнеса и современных технологий, внесете вклад в популяризацию фермерской культуры и вовлечение молодежи в АПК. В целом же, AGROFEST , по признанию экспертов и специалистов агросферы, - действенный и креативный формат для развития сельских территорий и локальных сообществ, открытый диалог между государством, бизнесом и сельским населением.

Уже в четвертый раз AGROFEST предоставит площадку для ведущих агробизнесменов страны, лидеров агропромышленного комплекса республики, лучших сельхозтоваропроизводителей со всего Казахстана, именитых ученых и лучших аналитиков АПК, поставщиков спецтехники для обмена опытом на панельных дискуссиях на тему экономики и аграрной политики в формате секционных заседаний, открытых прений. Не менее интересна и практическая часть агрофестиваля, где предусмотрен обмен опытом по современным технологиям в земледелии и животноводстве, проведение чемпионата сельскохозяйственных профессий – в этом году профессиональное мастерство продемонстрируют операторы сельскохозяйственной техники, сварщики и казбой. Особое место в программе фестиваля отведено чемпионату «Акбас» - гордость ЗКО», на котором всем участникам и гостям AGROFEST представится возможность увидеть воочию лучших животных данной уникальной породы КРС, выведенной, как известно, в нашей области,из фермерских хозяйств со всей страны.

Большие выставочные зоны на полях агрофестиваля позволят не просто увидеть достижения ведущих крестьянских и фермерских хозяйств со всей республики, дав возможность профессионалам агроиндустрии найти потенциальных партнеров для долгосрочных контактов и контрактов, но также привлекут большую массу зрителей, продемонстрировав на деле потенциал сегодняшних специалистов АПК.

AGROFEST уже стал не только признанным самым масштабным и привлекательным форумом в Западном Казахстане с профессиональным нетворкингом для представителей сферы АПК, но и крупнейшим медиасобытием для всей страны с интереснейшей культурной программой. Гости фестиваля, уже избалованные предыдущими фишками, с нетерпением ждут программу этого года. И организаторы постарались, чтобы и участники, и гости AGROFEST не остались разочарованными.

В двухдневной программе этого года традиционный и любимый турнир по кокпару и

музыкальный фестиваль AgroSound с участием звезд казахстанской сцены. Не мене интересен и второй день агрофестиваля, который планируется посвятить этностилю: в программе народные игры и показ мод в национальном стиле.

Организаторы AGROFEST приглашают всех жителей области не пропустить событие этого лета и посетить фестиваль. Бесплатный вход на все выставочные зоны, приятная атмосфера, насыщенная культурная программа дают возможность провести приятно время. Организаторы расширили программу развлечений для семей с детьми. Безусловно, и малышам, и подросткам будет интересно увидеть воочию последние модели сельскохозяйственной техники, уникальных животных, привезенных со всей страны, для ребятни будет открыт контактный зоопарк, им предложат различные мастер- классы , крутой лабиринт и много- много вкусной еды на специально развернутых футкортах. Словом, на AGROFEST -2025 будет интересно всем.

Не пропустите, 26 и 27 июля, в селе Сулуколь, четвертый по счету AGROFEST -2025! Вас здесь ждут и готовы удивлять и радовать. Запомните эти даты и с пользой проведите время в живописном селе Сулуколь на грандиозном фестивале AGROFEST – 2025, который соберет тысячи зрителей со всей страны! Будьте уверены, там вам понравится!

По всем вопросам: https://agrofest.kz, телефон: +7 707 582 9582.