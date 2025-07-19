Участки продают под коммерческую деятельность.

Семь участков земли выставили на аукцион в Уральске

Аукцион по продаже права на аренду земельных участков для строительства коммерческих объектов пройдёт в Уральске. Об этом сообщается в -аккаунте акимата города.

Аукцион начнётся 31 июля в полдень на портале е-kazyna.kz.

— На аукционе выставят 7 земельных участков для коммерческой деятельности в Уральске, посёлках Зачаганск и Деркул. Регистрация участников начинается со дня публикации и заканчивается за пять минут до начала аукциона, — говорится в сообщении.

Заявки на участие в аукционе принимаются на портале e-Qazyna.kz.



