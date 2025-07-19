Ремонтируют участок длиной 30 километров.

В Актюбинской области на границе с Россией начался ремонт дороги

В АО НК «КазАвтоЖол» сообщили, что на трассе «Актобе – граница с Россией (в сторону Орска)» ведётся средний ремонт дороги с 70 по 100 километр. Ремонтируют участок длиной 30 километров. В работе участвуют 11 единиц техники и 14 специалистов.

— В рамках среднего ремонта выполняется фрезерование существующего дорожного покрытия, применяется метод ресайклинга с добавлением щебня фракции С4 и цемента. Нижний слой покрытия укладывается из крупнозернистого асфальтобетона толщиной 7 см, верхний - из мелкозернистого асфальтобетона толщиной 6 см. Также осуществляется установка одной водопропускной трубы и ремонт существующих труб, — сказано в сообщении.

Также проводятся работы по подсыпке и укреплению обочин, устранению пучинистых участков и обеспечивается содержание объездной дороги.



