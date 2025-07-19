Женщина обещала несовершеннолетним моделям поездку в Турцию и участие в конкурсе.

В пресс-службе Верховного суда сообщили, что в мае 2024 года задержали женщину по подозрению в мошенничестве и краже денег. По версии следствия, она обманывала родителей несовершеннолетних моделей, чтобы получить от них крупную сумму. Она заключала поддельные договоры и использовала счёт, оформленный на другого предпринимателя. Представляясь агентом турецкой фирмы, она предлагала помощь в организации поездок детей на обучение и участие в конкурсе.

На встрече с родителями 10 детей в бизнес-центре она пообещала купить билеты и забронировать гостиницу в Каппадокии, Турция. Она активно уговаривала родителей поехать, обещала скидки при групповом вылете, рассказала детали поездки и даже дала «контакты куратора». Поверив ей, родители перевели по 300 евро за каждого ребёнка. В общей сложности она получила более 8 миллионов тенге. После получения денег женщина скрылась.

В суде сообщили, что подозреваемая не собиралась выполнять обещания — у неё не было ни лицензии на туризм, ни регистрации как предпринимателя, ни связей с модельными агентствами.

Когда родители приехали в Астану, они поняли, что их обманули, и обратились в полицию. Суд признал женщину виновной. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на три года. Все иски от пострадавших были удовлетворены. Апелляционный суд оставил приговор в силе. Решение вступило в законную силу.



