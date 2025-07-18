Прогноз погоды на 19 июля для жителей Западного Казахстана

По данным РГП « Казгидромет », в области без осадков. Ночью + 23 градуса. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Атырауской области облачно с переменами. Днем без осадков, на западе и юге пыльная буря, +38 градусов тепла. Ночью +23 градуса. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Актюбинской области тоже переменная облачность. Днем +30 градусов, ночью +17. Без осадков. Ветер северо-западный: 20 м/с.

В Мангистауской области малооблачно. На западе и юге области пыльная буря. Температура воздуха днем составит +40 градусов, ночью +30. Ветер северо-восточный: 20 м/с.

Фото: pixabay.com