Четыре человека погибли, более 5 000 эвакуированы из-за наводнений в Южной Корее

По информации Yonhap, сильные дожди привели к гибели четырех человек, еще один пропал без вести, было эвакуировано более 5 тыс. человек.Сообщается, что больше всего жертв было зарегистрировано в провинции Чхунчхон-Намдо.

По состоянию на утро пятницы, 5 тыс. 192 человека из 13 городов и провинций были эвакуированы из своих домов.

В общей сложности было зарегистрировано 496 случаев повреждения государственной и 276 случаев повреждения частной собственности. Были приостановлены два пассажирских паромных маршрута, а также частично остановлено движение поездов на семи основных линиях.

Правительство Южной Кореи мобилизовало соответствующие министерства и ведомства для полномасштабного реагирования на стихию.

Метеорологическое управление Кореи прогнозирует выпадение еще 100-200 мм осадков в городах Кванджу, Пусане, Ульсане и от 50 до 150 мм осадков в центральном районе Чхунчхон и провинции Чолла-Пукто, а также в Тэгу и провинции Кенсан-Пукто.