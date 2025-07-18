После публикации на сайте «МГ» жалобы дачников о том, что они могут остаться без урожая, акимат Уральска сообщил, что они оставляют схему движения дачных маршрутов.

Так, в акимате Уральска сообщили, что в связи с проведением планового среднего ремонта на участке автодороги международного значения «Актобе – Уральск – граница РФ» (254–262 км, между г. Уральск и с. Подстепное), включая замену деформационных швов на мосту через реку Урал, движение на данном участке будет временно ограничено.

-Однако для дачных маршрутов №23А, №23Б, №23Д движение будет организовано в прежнем режиме, без изменений в расписании.

Просим сохранять спокойствие и следовать указаниям на месте, - сообщили в акимате.

Напомним, ранее уральские дачники пожаловались, что мост закрывают на ремонт в разгар сезона и они могут остаться без урожая.







